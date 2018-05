Riik tunnistas Võrumaa kääbaskalmistu kultuurimälestiseks

Muinsuskaitseameti 2017. aasta eksperdihinnangu põhjal vastab Väiso kääbaskalmistu arheoloogiamälestise tunnustele, milleks on matmispaigale iseloomulikud hauarajatised, inimluud, arheoloogilisi leide ja muud teaduslikku informatsiooni sisaldav kultuurkiht.

Kääbaskalmistu koosneb kaheksast kääpast, millest neli on pikliku ja neli ümara kujuga. Keskmise rauaaja ehk 5.–9. sajandi kääpad on liivast kuhjatud 0,5–1 meetri kõrgused ümmargused või piklikud kalmed, kuhu enamasti maeti põletatult koos väheste hauapanustega. Kääpaid ümbritseb vaevumärgatav sageli mattunud kraav, kust on kääpa kuhjamiseks võetud vajalik pinnas.