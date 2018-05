Tema sõnul oli selge, et vastane on Heliosest reaalselt ikkagi klassi võrra tugevam, seepärast mängiti oma poolel kompaktselt kaitses ja rohkem kontrarünnakutele. Väravavõimaluste realiseerimine oli kindlasti parem kui eelmine mäng, aga oleks võinud olla paremgi, sest kaks-kolm väga head võimalust jäi kasutamata.

„Arvan, et otsustas meeskonna distsipliin. Mehed suutsid mänguplaanist hästi kinni pidada ja tegime need asjad ära, mida paar viimast trenni harjutanud oleme. Loodan, et järgmine kord õnnestub see sama moodi,” ütles Vislapuu.