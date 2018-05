Patsiendiorganisatsioon aitab leukeemiahaigetel paremini toime tulla

„Diagnoosi saamine on patsiendile šokk ning ELLL saab siinkohal abi pakkuda - emotsionaalse tasakaalu säilitamine on tõhusa ravi seisukohast samuti ülioluline ning loodame, et kõik patsiendid leiavad tee organisatsiooni juurde. Soovijad saavad uurida ELLL kodulehte www.leukeemia.ee, kus on kättesaadavad eestikeelsed materjalid, mis aitavad haigust paremini mõista,“ selgitas ELLL juhatuse liige Ave Vaidla.