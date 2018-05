Valitsusjuht andis lootust lisarahaks haiglatele

Riigikogu infotunnis ütles peaminister, et arutelu käib lisaks Valgale ja Põlvale ka Võru külje all asuva Lõuna-Eesti haigla üle, kus samuti on sünnituste arv langenud. Sünnitusosakonnad on soovinud saada igaüks 200 000 eurot.