Siil tuleb Valga linna okkaid näitama

Laupäeva esimestel tundidel saabuvad linna ründavate üksuste luurajad. Kuigi nende eesmärk on vastase tuvastamine kaitsjatega kontakti sattumata, ei ole välistatud väiksemad tulekontaktid. Seega võib kosta üksikuid laske.

Kella seitsmest hommikul hakkavad Valka jõudma ründava poole põhijõud. Sellega algab lahingutegevuse aktiivne faas õppuse objektidel ning transiittsoonis. Põhiline tegevus on koondunud Võru ja Tartu maanteele ning Tambre teele.

Peamised õppelahingute võimalikud kontakti tekkimise kohad on Võru, Saviaugu, Viadukti, Karja, Metsa, Tartu, Pikk, Lühike, Transpordi ja Viljandi tänav. Seal võivad olla ka mehitatud kontrollpunktid, mis reguleerivad liiklust vastavalt vajadusele. Lisaks võib tavapärane olukord olla häiritud nende tänavatega piirnevatel teedel.

Õppelahingutes kasutatakse vaid imitatsioonivahendeid: paukpadruneid, suitsugranaate ja lõhkepakette. Müra ja lõhkejõu poolest on need inimestele ning tehnikale ohutud ka vahetus läheduses. Õppus ise ei kujuta ohtu, kuid korraldajad paluvad inimestelt mõistvat suhtumist, samuti palutakse mundrimehi ja nende tegevust mitte segada.

Ühtlasi panevad korraldajad kõigile südamele, et kui keegi leiab õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et tegu võib olla millegi ohtlikuga (näiteks lõhkemata jäänud lõhkepakett või muu taoline), ei tohi seda kindlasti ise puutuda. Tuleb meelde jätta eseme asukoht ja teavitada sellest kaitseväelasi või kaitseliitlasi või helistada telefonil 112.

Korraldajad paluvad inimestel, kelle vara on kahjustada saanud, proovida fikseerida ka kahju tekitaja (auto number, üksuse nimetus, kaitseväelase või kaitseliitlase nimi) ning edastada see info õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnale, kontaktisik on Viljar Kurg.