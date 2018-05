Üle 12 000 lapse jookseb homme heategevuse nimel

Teatejooksul osalemisega kutsuvad lapsed üles helistama annetustelefonile 900 7777 (kõne hind 7 eurot), millega toetatakse Haapsalusse ratastoolikasutajatele kohandatud mängu- ja treeningpargi rajamist. Eestis on liikumisvõime kaotanud lapsed saanud ravi Haapsalu rehabilitatsioonikeskuses juba 60 aastat.

Tallinnas avab teatejooksu president Kersti Kaljulaid, kelle sõnul kannab jooks kaht olulist sõnumit. «Esiteks tuletab teatejooks lastele ja noortele meelde, et liikumine, eriti veel ilusa ilmaga ja koos sõpradega, on üks suur rõõmuallikas. Ning teiseks: teeme üheskoos rohkem head! Homme jookseme selleks, et kutsuda inimesi üles annetama liikumisvõime kaotanud laste heaks,» ütles president Kaljulaid.

Põlvas Intsikurmus stardib jooks juba keskpäeval. Pärast seda, kui Põlva kooli 4. klassi liikumisrühm õpetaja Reet Külaotsa juhendamisel soojenduse läbi on viinud, avab jooksu Põlva asevallavanem Janika Usin.

Otepääl algab jooks kell 14 keskväljakul. Soojenduse viivad läbi Audentese kooli spordipoisid ja -tüdrukud ning jooksu avab Otepää volikogu esimees Jaanus Barkala.

Ka Tõrvas ja Valgas antakse start kell 14. Tõrva gümnaasiumi pargis teeb seda vallavanem Maido Ruusmann, Valga maavalitsuse juures vallavanem Margus Lepik.

Võru Kesklinna pargis annab kell 16 stardi Võru linnapea Anti Allas.

Teatejooksu ühe eestvedaja Erik Pallase sõnul ei osatud 2005. aastal esimest jooksuüritust korraldades oodata, et sellest kasvab Eesti suurim laste- ja noortespordiüritus. «Tuhandete Eesti laste ja nende õpetajate jaoks on see saanud iga-aastaseks traditsiooniks, kus osaletakse rõõmuga üha uuesti ja uuesti. See on võimalus tunda rõõmu liikumisest ja teha oma jooksuga head,» ütles Pallase.

Oluline osa on soojendus, kus õpetajatele ja treeneritele tulevad appi sportlased. Tallinnas teeb osalejatele soojendust Roman Fosti, Tartus Tiidrek Nurme ja Ibrahim Mukunga, Kohtla-Järvel Luna-Aleksandra Ladoga.

Kokku osaleb sel aastal osaleb teatejooksul üle 12 000 lapse. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on üle tuhande osaleja, Viljandis, Kuressaares, Paides, Narvas, Kohtla-Järvel, Viimsis ja Keilas 600 või rohkem; Põlvas, Raplas ja Toilas üle 500; Rakveres ja Valgas üle 400; Haapsalus, Võrus, Jõgeval, Otepääl, Elvas, Sillamäel ja Peetris üle 300 ning Tõrvas, Kärdlas ja Arukülas üle 200 jooksja.

Kõigis linnades joostakse viies vanusegrupis: 5., 6., 7., 8. ja 9. klassi noored, igas meeskonnas on kaheksa liiget. Iga kool sai registreerida piiramatul arvul võistkondi, samuti võisid end kirja panna sõpruskonnad või treeningugrupid. Võitjaid välja ei selgitata, oluline on osavõtt.

Tuhanded lapsed koos sportlaste ja saate «Eesti otsib superstaari» finalistidega kutsuvad üles annetama liikumisvõime kaotanud laste heaks.

Haapsalu neuroloogilises rehabilitatsioonikeskuses saab igal aastal ravi ligikaudu 3500 patsienti, kelle liikumisvõime on vähenenud või täielikult kadunud. Et arendada ravivõimalusi ja aidata patsientidel uue olukorraga kohaneda ka väljaspool haigla- ja koduseinu, teeb keskus ettevalmistusi ratastoolikasutajatele mõeldud treening- ja mängupargi rajamiseks promenaadi äärde.

Rajatav park on mõeldud nii lastele kui ka täiskasvanutele ning sealsed teed, pinnas ja treeninguseadmed on loodud võttes arvesse ratastoolikasutajate vajadusi.

«Pargi rajamisega soovime leida lahenduse kolmele olulisele probleemile: luua puudega lastele ligipääsetavad mängimisvõimalused, tagada treeninguvõimalused liikumispuudega täiskasvanutele ning tekitada ratastoolikasutajatele tasapinnad, mis oleks seotud ühtseks tervikuks mänguväljaku ja treeninguseadmetega,» ütles keskuse juhataja Priit Eelmäe.

Haapsalusse rajatava ratastoolikasutajatele kohandatud mängu- ja treeningpargi eeldatavaks maksumuseks kujuneb 200 000 eurot, millest on varasemate teatejooksudega ning Sinilillekampaaniaga kogutud ligikaudu 57 000 eurot.

Iga täiskasvanu on oodatud annetama liikumisvõime kaotanud laste heaks, helistades heategevusnumbril 900 7777 (ühe kõne hind on 7 eurot). Head teha saab ka pangaülekandega, heategevuskonto leiab veebilehelt teatejooks.ee