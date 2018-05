Otepääl juhtus taas õnnetus mootorratturiga

Mootorsõidukid sai kokkupõrkes sedavõrd kahjustada, et avariipaigale tekkis õlileke, mille päästjad likvideerisid.

Politsei selgitas sündmuskohal välja, et tee- ja ilmaolud olid head, sõidukite rehvid vastasid nõuetele, juhid olid kained ning kasutasid turvavarustust.

Kagu jaoskonna patrullpolitseinik Renno Saega ütles, et ristmikel ja peateele väljasõidul tuleb olla väga tähelepanelik ning mitu korda hinnata lähenevate sõidukite kiirust ja veenduda, et ettevõetav manööver on ohutu.