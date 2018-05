Minister tutvub ühistranspordi olukorraga Kagu-Eestis

«Mul on hea meel kohtuda Kagu-Eesti vallajuhtidega ja arutada ühiselt teemadel, mis on aktuaalsed ning vajalikud. Kevadine ilm toob üle Eesti välja probleemseid teelõike, mis võivad vajada riigi toetust kiiremini, kui esialgselt plaanis on olnud. Sellises olukorras on õige tutvuda piirkonna inimeste reaalsete murede ja vajadustega,» rääkis minister Simson.