Kõige paremini pallisid Põlva koolinoored

«Meeleolu loomiseks tuli igal koolil ette valmistada hüüdlause, mida platsil hüüda, ning ühine väljanägemine või tegevus, mis järgnes meeskonna löödud väravale. Rõõm oli kuulda ja näha, et koolid olid sellega tegelenud. Valga noorte hüüdlause oli näiteks »Ükskord me võidame niikuinii!«, Hiiumaa gümnaasium aga tantsis värava puhul sõjatantsu,» lisas ta.

Põlva gümnaasiumi õpilase Keitlyn Metsmaa arvates oli väga hea mõte lasta taustamuusikat. «Mulle väga meeldis, et kogu päeva vältel käis muusika, isegi mängude ajal. See oli väga mõnus!» Muu hulgas tõi Metsmaa välja, et selline kokkusaamine oli hea võimalus tutvuda teiste koolide noortega ning saada ülevaade nende tasemest ja võitlushimust. «Korraldajad olid teinud väga hea töö.»

«Tollased korraldajad tõdesid, et kuigi kuulume riigigümnaasiumite võrgustikku, ei olnud meie koolipere kursis teiste koolide tegemiste ja inimestega. Seetõttu leitigi, et hea mõte suhete loomiseks on korraldada midagi ühist. Sport ja võistlusmomendi tekitamine oli noorte arvates see, mis võiks osalejaid meelitada. Nii otsustatigi jalgpalli kasuks,» lisas huvijuht.