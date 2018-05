Võrumaa aasta emal jagub mõistmist paljudele lastele

Oma koju on ta võtnud elama ka noormehe, kel muidu koolis hakkamasaamine raske. Töö ajal on ta toeks veel teiselegi. Jane Soe saab sedasi ära kasutada nii oma haridust, mille ta sai juba emaks olemise kõrvalt, kui ka kutsumust, milleks on mõnikord lihtsalt olemas olemine.

Võrumaal on aasta ema aunimetust välja antud aastast 2002. Varem on aasta ema tiitli pälvinud Ulvi Toomik, Tiia Must, Ene Laube, Hille Saarepuu, Kaja Klooren, Mirjam Dremljuga, Ülle Mõttus, Reet Kangro, Laine Värnik, Klarika Hirv, Katrin Parv, Airi Grossberg, Anneli Hollas, Inge Järvpõld, Tiiu Must ja eelmisel aastal Janyka Vellak.