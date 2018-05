Mees jäi baarist lahkumise järel kadunuks

Lähedastel oli Jaanusega viimane kontakt 7. mail, kui lepiti kokku, et mees läheb Kosele, kus on tema sugulased. Sinna aga Jaanus ei jõudnud ning tema asukoht on seni teadmata. Viimane koht, kus meest nähti, on Tallinnas Narva maanteel ühes baaris, kust ta lahkus öösel teadmata suunas. Sinna unustas mees maha ka oma telefoni, mistõttu pole võimalik tuvastada tema ligikaudset asukohta telefoni positsioneerimisega.

Mehe otsingutega aktiivselt tegelenud piirkonnapolitseinik Jaana Toode selgitas, et politsei kontrollis haiglate, arestimajade ja sotsiaalmajade nimekirju, samuti on lähedased vaadanud üle hulga aadresse, kuhu mees minna võinuks.

Patrullidele on jagatud mehe isikukirjeldus lootuses, et nad võivad oma patrullmarsruutidel abivajajat märgata. Teada on, et Jaanus liigub tavaliselt sagedamini Tallinna kandis, kus on tema elukoht, kuid samamoodi ka Tartumaal Elva kandis, kus elavad tema lähedased.