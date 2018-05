Täpsustatud andmetel osales tänavusel Teeme Ära talgupäeval vähemalt 53 128 talgulist

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimehe Tarmo Tüüri sõnul väärivad kõik talgujuhid ja talgulised veelkord tänu ja tunnustust. „Talgupäevast kokkuvõtteid tehes on hea meel tõdeda, et nii talgute kui ka talguliste arv ületas mulluseid tulemusi.

Kahtlemata on aga arvudest tähtsam koos veedetud aeg ja ühiselt ellu viidud talguteod ning teadmine, et talguliste ühine tegutsemine saab Eestis iga aastaga hoogu juurde,“ lausus Tüür. „Need, kes on tundnud talgutöid tehes õlatunnet ning leidnud uusi tuttavaid ja sõpru, suhtuvad nii kaasinimestesse kui ka elukeskkonda tervikuna hoolivamalt, edendades ja tervendades seeläbi kogu ühiskonda.“