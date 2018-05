Jalgratturid peavad liikuma võimalikult sõidutee parema ääre lähedal ja kindlasti ei tohi nad sõita sõiduteel kõrvuti. Foto on illustratiivne.

Politsei otsib autojuhti, kes noomis nädalavahetusel jalgratturit sõiduteel sõitmise pärast ja tegi seejärel järsu manöövri ratturi suunas. See intsident on tõstatanud küsimuse: kus ja kuidas on ratturil kõige ohutum liigelda?