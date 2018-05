Ilm muutub jahedamaks

Reede öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, võib olla äikest. Saju tõenäosus on suurem Lõuna-Eestis. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6, Lääne-Eesti saartel põhjatuul 4-9 m/s. Sooja on 8-13 kraadi. Päeva on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning on äikest. Puhub põhja- ja loodetuul 3-9, rannikualadel puhanguti kuni 14 m/s, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Sooja on 17-22 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub põhja- ja loodetuul 4-10, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 5-11 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub põhja- ja loodetuul 4-10, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 14-19 kraadi.