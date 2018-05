Esmaspäev toob paiguti 26 soojakraadi

Ilmateenistuse teatel on esmaspäeva öösel selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on 7-11 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Lainekõrgus on kuni pool meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on oodata 7-9 kraadi.