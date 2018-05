Riia tänava ääres asuv kelder on keskväljaku ehitust edasi lükanud. Muinsuskaitseameti soovi tõttu see kaardistati. Keldrit uurinud MTÜ AEG arheoloog Peeter Piirits ütles, et enamik leitud konstruktsioonidest pärineb 19. sajandist. «Üks keldriosadest on kuulunud tõenäoliselt 18. sajandi lõppu. Kelder on suhteliselt võimas. Tavaliselt on poole tellise paksused võlvid, aga siin on ühe tellise paksune.»