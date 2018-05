Uppujate pingerida juhivad vanemad inimesed

Kahjuks ei ole tegemist erandliku sündmusega. Päästeameti viimaste aastate statistika näitab, et uppujate seas on kõige enam vanemaid inimesi.

Päästeameti andmed näitavad, et enamus uppumisi toimub vette kukkumiste või libastumiste tõttu. 2017. aastal moodustasid need 60% uppumistest. Eakate meeste puhul joonistub välja kaks märksõna: kalastamine ja alkohol. Meeste seas oli üle poole uppunutest alkoholijoobes, uppunud naistest oli alkoholijoobes 29%.

Kõige tähtsam on hoida silma peal: iga kogukond teab, kus elavad vanemad inimesed, kes paraku on kõige haavatavamad. Enne suurt suve saab minna ja oma maal elavaid vanemaid sugulasi külastada, et siis vaadata üle, kuidas nende kodu ümbruses on veeohutusega lood. Mõnikord piisab väikestest asjadest, et õnnetus ära hoida.