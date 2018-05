Võrumaal tabati ebaseaduslikud piiriületajad

Laupäeval kella 18.20 paiku avastasid piirivalvurid Kääpa-Obinitsa-Võmmorski-Petseri teel kahe kahtlust äratanud mehe liikumise, kelle puhul oli alust arvata, et nad on ebaseaduslikult riiki sisenenud.

«Fakt on, et lõpuni kõiki ebaseaduslikult kontrolljoont ületanuid ei õnnestugi tabada operatiivselt piiriäärsel alal. Eesti ja Venemaa vaheline kontrolljoon on 338,6 kilomeetrit pikk. Selleks, et paremini ennetada ja takistada ebaseaduslikke piiriületusi ning kindlustada, et piirivalvurid jõuaks kogu piiririba ulatuses igasse punkti operatiivselt, tuleb välja ehitada kogu idapiir,» märkis Neider-Veerme.