„Teisel poolajal tegime vahetusi ja ka väikseid taktikalisi muudatusi. Ütlesin meestele: peame uskuma, et võtame selle mängu ikkagi ära,“ rääkis Vislapuu.

Sel neljapäeval seisab Heliosel võõrsil ees mäng turniiri suveräänse liidri Tallinna Legioniga, kes pole konkurentidele veel ühtegi punkti loovutanud. Võrulastel on nädala sees pooled mehed tööga seotud, nii et parimat koosseisu kindlasti kokku ei saada. „Ei oskagi midagi muud öelda, kui ainult niipalju, et läheme anname endast parima,” lausus Vislapuu.