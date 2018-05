Uus kaardirakendus aitab pühapaigad üles leida

«Jätkusuutliku metsanduse standard nõuab, et kõrge kaitseväärtusega aladelt metsa ei raiutaks. Selleks, et mitte kahjustada looduslikke pühapaiku, on kõigepealt tarvis teada, kus need asuvad. Kaardirakendus annab metsa majandajatele, omanikele ja kogukonna liikmetele parema ülevaate ning aitab vältida vigu, mille tõttu võib mõni looduslik pühapaik hävida, selgitas FSC Eesti tegevjuht Indrek Talpsep (pildil). (FSC – Forest Steward­ship Council, eesti k Metsahoolekogu.)