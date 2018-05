Suvepalavust jätkub Lõuna-Eestis ka pühapäevaks

Pühapäeva öösel liigub madalrõhulohk üle Soome kagusse ja õhurõhufoon langeb veidi. Õhukesi kõrgeid pilvi lisandub ka Eestisse, kuid sadu neist ei tule. Ilm on selge või vähese pilvisusega ja kuiv. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 7-14 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Lainekõrgus on kuni pool meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on öösel 11-13 kraadi.