„Täna on siin esindatud kogu Mulgimaa,“ kinnitas Rahnel. „Kuid meiega siin on mõtetes tuhanded mulgid kogu ilmamaalt. Mulgid on alati au sees hoidnud haridust, oma identiteeti ja pärandkultuuri. Meil on mälu! Samas on mulgid tulevikku vaatavad ja tegusad. Uhked oma nutikuse, töökuse ning ettevõttlikkuse üle.“