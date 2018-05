Põhjamaa kliimale kohaselt on Eesti koolimajad üldjuhul akendega itta ja lõunasse, et kasutada võimalikult palju ära loomulikku valgust. Paraku tähendab see, et kui temperatuur tõuseb väljas üle 25 kraadi, mida tänavusel maikuul on korduvalt juhtunud, muutuvad klassiruumid umbseks ja palavaks. Nii õpetajal kui ka õpilastel on raske tööle keskenduda.