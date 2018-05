Koduaednikud lükkasid väravad huvilistele valla

Pühapäeval said huvilised Põlvamaa eri paigus külastada viit koduaeda, millest neljast sai pika päeva jooksul läbi põigatud. Külastamata jäi perekond Uibo koduaed Põlvas kohaliku järve kõrgel kaldal. On teada, et see ligi 1400 ruutmeetril paiknev koduaed paistab muu hulgas silma oma kauni järvele avaneva loodusvaatega.