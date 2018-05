Eestis algas suure tuleohuga aeg

Varasematel aastatel on päästeamet suure tuleohuga aja välja kuulutanud piirkonniti. Sel aastal on olukord kuuma ja kuiva ilma tõttu väga tuleohtlik aga kõikjal.

Suure tuleohuga aeg tähendab, et looduses on kõrge temperatuuri ja sademete puudumise tõttu äärmiselt suur tuleoht ning igasugune tuletegemine võib tekitada tulekahju ohu või põhjustada tulekahju metsas või maastikul.

Päästeamet tuletab meelde, et tulekahju on kergem ennetada kui seda hiljem kustutada. See tähendab, et looduses tuleks liikuda ja käituda hoolivalt.