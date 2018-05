Kadunud mehe elu võib olla ohus

Kuigi mees on ka varasemalt kodust mõneks ajaks lahkunud, on ta tundide möödudes sinna ise tagasi tulnud ning sedavõrd pikaks ajaks ei ole ta varem eemale jäänud. Lähedaste sõnul võib kadunud mehe elu tema terviseseisundi tõttu ohus olla, mistõttu palusid murelikud pereliikmed tema leidmiseks ka politsei abi.

Mehe otsingutega aktiivselt tegelev piirkonnapolitseinik Meelis Rink selgitas, et politseinikud on suhelnud mehe sugulaste ja tuttavatega, kontrollinud haiglaid ning mehe lähedaste elukohti. Lisaks on otsingumeeskond teenistuskoeraga läbi käinud mehe kodulähedased teed ja metsasihid, kuid tema asukoht on seni teadmata.