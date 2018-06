Metsaalune kulu võttis tuld

Seoses põuaga kehtib eilsest Eestis päästeameti määratud suure tuleohuga aeg. Suure tuleohuga ajal on keelatud metsas lõkke tegemine, grillseadme kasutamine ja suitsetamine. Lõkke tegemine on keelatud metsas igal pool, mis tähendab, et keeld kehtib ka RMK lõkkeplatsidel.