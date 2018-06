Arvamus: Rong on läinud. Kas tõesti?

See on ühtlasi ka osalusarutelu Kagu-Eesti kolmandal eelarvamusfestivalil 9. juunil maanteemuuseumis. Kõige suurem eelarvamus selles vallas kipub sinna kanti, et rong on nii maapiirkondade kui Eesti jaoks üdiselt läinud ja midagi ei saa enam ette võtta. Saab küll, kui vaadata rahulikult faktidele otsa ning astuda soovitud arengu suunas konkreetseid samme.