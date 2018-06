Lähipäevad toovad tagasihoidlikke õhutemperatuure

Teisipäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub loodetuul 7-12, puhanguti 15-18 m/s. Sooja on 6-12 kraadi. Teisipäeva päeval on samuti vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loodetuul 7-12, puhanguti 15-18 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 11-16 kraadi.