Otepää kultuurimajas alustas tööd perenaine-kultuurikorraldaja

Merle Soonberg on nii Otepää kui ka kogu Valgamaa kultuurirahva seas tuntud, kui innukas rahvamuusikakultuuri viljeleja. Merle on pärit Otepäält ning hetkel on tal pooleli õpingud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias koolimuusika erialal. Varasemal on ta Viljandi Kultuuriakadeemias õppinud pärimusmuusikat.