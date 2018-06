Tõrva vald tunnustas Magnus Kirti rekordite eest

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann ütles, et viimaste aastate odaviske tulemuste põhjal võime Tõrvat nimetada Eesti odaviske pealinnaks, kust on välja sirgunud Eesti odaviske tipud nii meeste kui ka naiste arvestuses.

Tõrva on läbi aastate Magnus Kirti toetanud. Ruusmann lisas, et tal on hea meel näha, kuidas toetus on läinud väga õigesse kohta.