Otepääl stardib Eesti triatloni paremik

Võistlus saab teoks kolmandat korda. Esimest korda pole aga stardis professionaale. Võistluste direktori Ain-Alar Juhansoni sõnul on põhjus selles, et põhivõistlusega samal päeval on meie regioonis veel viis sama pikkusega triatloni ning samale nädalavahetusele jäävad ka Euroopa meistrivõistlused.

Korraldaja selles siiski muret ei näe. Kui varasematel aastatel on distantsil võidutsenud välismaalased, siis seekord on võistlus kohalike tippude ja harrastajate päralt. «Ennekõike on see ikkagi harrastusspordisündmus,» lausus Juhanson.