Otepää vallas maakodu omav juhtimis- ja majanduskonsultant ning ettevõtja Toomas Peterson ütles, et lõuna pool Tartut tuleb keskenduda keskkonda säästva ettevõtluse arendamisele. Muu hulgas peab keskvõim andma suuremad õigused kohalikele omavalitsustele.

