Ligi 450 õpilast osalesid riigikaitselaagrites Võrumaal

"Riigikaitselaagrites õpitu on kasulik nii neile, kel seisab ees ajateenistus kui ka neile, kel seda kohustust pole,“ ütles laagri üks läbiviijatest, kolonelleitnant Avo Veske. „Ühelt poolt annab see sissevaate sõduri argipäeva ja annab aimu, mis ajateenistuses ees ootab, teisalt on paljud laagris õpitavad teemad ja oskused sellised, millest on kasu ka tsiviilelus," lisas kolonelleitnant Veske.