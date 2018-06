Esmaspäev toob kuni 26 soojakraadi

Esmaspäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaaretuul 2-7 m/s. Sooja on 8-14 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaaretuul 2-7 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Ilm on peamiselt sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 9-11kraadi.

Esmaspäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma, kohati võib olla äikest. Puhub valdavalt lõunakaaretuul 2-8 m/s. Sooja on 20-26 kraadi. Metsades on väga suur tuleoht.