Mikroskoobifotode konkursi võitis Valga põhikooli õpilane

Žürii kommentaar:„Väga hea lehe ristlõige, millel näha taimelehe olulisemad koed, rakkude asetus jpm. Pilt sobib õppematerjaliks botaanika õppimisel. Samal ajal on siin ka põnev mõistatus: pildilt algab tunnel ja tekib küsimus, kuhu ning keda ja mida see viib. Või kui see pole tunnel, mis see siis on?"