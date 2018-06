Segakoor toob jaanikuul Võrumaale põhjamaist vaimulikku muusikat

Segakoori HUIK! hooaja lõpukontserdil “Ma tulen taevast ülevelt” tulevad ettekandele Cyrillus Kreegi vaimulikud rahvaviisid ja taas on kavas ka Einojuhani Rautavaara koguöine jumalateenistus “Vigilia”, millest seekordsel kontserdil esitatakse ainult kooriosad.

Kontserdi alguses kõlavad kuus Kreegi vaimulikku rahvaviisi, mille on valinud dirigent Roland Viilukas.

“Käesoleva kavaga soovin kuulajani tuua valiku lemmikteoseid Cyrillus Kreegi "Vaimulike rahvaviiside" mõlemast vihikust ning “Taaveti laulu nr 104”. Olgu öeldud, et Kreegi loomingu äärmiselt kõrge kunstiline tase raskendas valikute tegemist arvestataval määral.

Usun, et see millise fantaasiarikkuse ning meisterlikkusega kontrapunktilises kompositsioonitehnikas, on Kreek käsitsenud üht oma loomingu põhilist inspiratsioonilätet - vaimulikku rahvaviisi, on inspireeriv ja sütitav nii muusikuile kui kuulajaile,” lausus Viilukas.

Kontserdi teises pooles jätkatakse Rautavaara teosega “Vigilia”, mis on soomekeelne koguöine jumalateenistus segakoorile ja viiele solistile. Seekordsetel kontsertidel kõlavad ainult kooriosad.

„Kuna kogu selle teose vundament ongi koor ja kooriosad, siis jõuab publikuni küll väiksem, kuid siiski väga oluline osa sellest teosest. „Vigilia“ teistkordsel omandamisel on võimalik süveneda kindlasti rohkem teose kõlavärvidesse, kuna üldpilt ja raamistik on sügisest olemas. Mulle tundub, et „Vigilia“ omandamist ja esitamist saab võrrelda pitsi heegeldamisega, mis muutub järk-järgult tihedamaks, detailirohkemaks ja võrratumaks.”

Esmakordselt esitas Segakoor HUIK! teost “Vigilia” novembrikuus Tallinnas ning Helsingis. Tallinna Niguliste Kirikus toimunud kontserdi lindistust saab kuulata Klassikaraadios lingil,

Kontserdid toimuvad 16. juunil Rõuge Maarja kirikus ja 17. juunil Obinitsa Issanda Muutmise kirikus. Kontserdid on tasuta.

Koor loodud üheksa aastat tagasi

Roland Viilukas on omandanud bakalaureusekraadi kooridirigeerimises Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ning on jätkamas õpinguid magistriastmes professor Toomas Kapteni juhendamisel. Peale selle on ta täiendanud end orkestridirigeerimises professor Jüri Alperteni juures. Roland on teinud koostööd mitme kollektiiviga, sh Eesti Maaülikooli meeskooriga Gaudeamus, EMTA segakoori ja orkestriga, kammerkooriga Collegium Musicale ning Virumaa Noorte Meeskooriga. Praegu on ta meeskoori Rotalia dirigent.

Ingrid Roose on neidudekoori Kammerhääled dirigent ja Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli sümfooniaorkestri dirigent. Ta on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia bakalaureuseõppe kooridirigeerimise ja magistriõppe orkestridirigeerimise erialal. Ingrid Roose oli laulupeo “Mina jään” dirigent ja on järgmisel üldlaulupeol naiskooride dirigent.

Segakoor HUIK! on 2009. aastal loodud 40-liikmeline segakoor. Segakoori HUIK! nimi on lühend sõnadest “hääled ulatuvad inimeste kõrvu”, ent tervitatavad on ka assotsiatsioonid sõnadega huikama või huige.