Laste kergejõustikuseriaal leidis lõpplahenduse

Autasustamine on täna õhtul Tantsumäel, kus kõikide vanuseklasside kolm parimat saavad medali ja meene. Lisaks saavad kõik need lapsed, kes said tulemuse kirja kahel etapil, osavõtumeene. Kes kohale tulla ei saa, võivad meene kätte saada hiljem kultuurimajast.