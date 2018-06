Küsitlus: Mida plaanite sellel suvel korda saata?

«Praegu on veel koolis eksamid käsil, kuid kindlasti tegelen maasikate müümisega. Ja kui aega on, siis muidugi tahan ikka puhata ja Pärnus käia. Pärnus käimine on kujunenud iga-aastaseks traditsiooniks. Kogu aeg tahaks mere ääres käia. Kõike ekstreemsem asi, mis ma suvel teinud olen, on Tõrva järve ääres hüppetornist hüppamine. Ma ei ole eriti riskiinimene. Sellel suvel pole praegu midagi ekstreemset mõtteis, aga kes teab.»

«Ausalt öeldes veel kindlaid plaane pole. Eks need sõltuvad eri asjaoludest ja majanduslikult seisust ja kõigest muust sellisest, ega see niisama lihtne ole. Vaikselt toimetan iga päev ja elan päev korraga. Tervis ka veidi lonkab ja sellepärast ei saa midagi kaugele ette planeerida. Siiamaani olen lihtsalt niisama puhanud ja Tallinnas käinud, mitte midagi erilist.»

«Sellel suvel plaanin töötada. Praegu töötan burgeriputkas ja arvan, et jään terveks suveks sinna. Lisaks tahan puhata, päevitada, ujuda ja kõike seda teha, mida suvel teha saab. Midagi ekstreemset ma suviti pole teinud, iga suvi on pigem töökas olnud, aga kindlasti võiks ära proovida benji-hüppe.»

«Mu tütrel tulevad sellel suvel pulmad, nii et kindlasti lähen sinna. Pärast pulmi läheme veel kuskile puhkama, aga ei ole veel otsustanud, kuhu. Lisaks plaanin oma majas ja aias ehitada ja toimetada. Tööd on palju – tahaksin maja ehitusega valmis saada. Plaanime tänavakive hakata paigaldama.»

«Kavatsen tööd teha ja üldse teha nii palju, kui Valgas teha saab. Paljud inimesed on siit ära läinud ja enam pole õitseaeg. Sellegipoolest kavatsen külastada ka kõiki kultuuriüritusi, mis sellel suvel Valgas on, sest minuvanustel polegi siin midagi muud teha. Eks ma muidugi plaanin ka aega veeta oma laste ja lastelastega. Mul on üks väga ilus suvila, kus on palju lilli. Kunagi rääkisin, et mina oma näppe mulda ei pista ja seal midagi tegema ei hakka, aga nüüd on minu suurim kirg mu aed ja lilled.»