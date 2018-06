Rõivadisainer Piret Muuga: moes reegleid pole!

Millele keskendub teie moeetendus Tõrvas?

Ilmselt näitan viimast, kevadsuvist kollektsiooni, mille esitlus oli 17. aprillil.

Mida huvitavat seal näha saab?

Tore show, kus riideid vahetatakse hüppetornis ning kõnnitakse mööda laudteed.

Kui tähtis on teie arvates üldse see, mis inimesel seljas on?

Riietus on eelkõige eneseväljenduse viis. Kõige tähtsam on, et inimene ennast ise hästi tunneb. Soovitan ikka ja alati kõigil rõivastega rohkem mängida ja kogu protsessist rõõmu tunda. Pole mõtet riidekapi ees stressata ja mõelda, mida teised võivad arvata. Enesekindlus on parim riietus.

Miks inimesed peaksid ennast stiilselt riidesse panema?

Stiili kas on või pole, seda ei saa õppida.

Mis on teie hinnangul sellel suvel moes?

Väga palju on kaheksakümnendate mõjutust. Pea kõigi maailma tuntuimate disainerite lavadel võib näha laiaõlgseid siluette, mis on kohati viidud ekstreemsuseni. Pean küll tunnistama, et see pole kaugeltki minu lemmiktrend. Väga tüdinema hakkan ma ka igasugustest rüüžidest ja plisseeritud seelikutest, mida on igal pool nii palju, et see ei ole enam kaugeltki originaalne.

Samas näen rõõmuga juba mõnda aega, et tagasi tulevad paljud üheksakümnendate ja kahetuhandendate jaburad trendid. See oli aeg, kus ma ise olin teismeline ja palju sai katsetatud. Mulle isiklikult väga südamelähedane periood moes. Värviliste klaasidega prillid, vöökotid, suured logod ja palju muud veidrat on taas ilma tegemas.

Kuidas peaksid koolilõpetajad ennast riietama?

Paljudes koolides on kindlad reeglid seelikupikkuste ja õlgade paljastamise kohta. Leian, et see võib küll mõnes kontekstis olla liig, kuid olen minagi näinud, et mõnikord riietutakse liiga paljastavalt. Tegemist on siiski akadeemilise olustikuga, kus stiili näitab isikupära, mitte suur dekoltee. Muidugi on väike mässumeelsus lubatud, aga seda tuleks väljendada teistsuguses võtmes.

Mis värvi riideid soovitate selga panna, et lõpuaktusel silma jääda?

Värv pole siin määrava tähtsusega. Originaalsust aga märgatakse alati. Saan muidugi aru, et neiud tahavad sageli olla lõpetamisel kaunid printsessid ja kui just see on südamelähedane, on muidugi okei. Kui aga tahta silma paista, peaks ilmselt valima midagi teiste riietusest erinevamat ja omapärast.

Kui tähtis on rõivaste kõrval meik ja soeng?

Viimistletud välimuse puhul on alati oluline kogu komplekt: meik, soeng, kingad, kott, ehted. Kuna koolilõpuaktused on siiski päevased üritused, soovitan kindlasti meigiga mitte üle pingutada. Loomulik jumestus mõjub paremini.

Mis veel moeka välimuse juures oluline on?