Võru Helios poole hooaja peal endaga rahul

Seni peetud 17 mängust on Heliosel kirjas kuus võitu, viis viiki ja kuus kaotust ning see annab liigas kuuenda koha. „Üldiselt võib asjade seisuga rahul olla. Mõned rumalad punktikaotused on meid hoidnud tabeli keskel, aga ideaalis usun siiski, et oleksime võinud ka medalimängus olla,” ütles Vislapuu.