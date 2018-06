Pikalt kestnud kuivus mõjutab tänavusi saagiootusi

Sõrmuse sõnul on kevadine põud kahjustanud nii tali- kui suvivilja ning paiguti takistanud ka suviviljade tärkamist. „Pikalt kestnud kuivus teeb muret ka loomakasvatajatele, sest niiskuse puudus takistab rohukasvu ja teise niite tegemine lükkub vähese rohukasvu tõttu edasi. Loodame, et vajalik rohusööt saab suve jooksul loomadele siiski varutud,“ lisas Sõrmus.

Tekkinud olukorra hindamiseks on põllumajanduskoda pöördunud maakondlike põllumeeste liitude ja põllumehi koondavate erialaühenduste poole, et kohalikest oludest erinevates piirkondades kõige parem pilt ette saada. Sademete vähesusest tingitud probleemid taimekasvatuses olid täna kõne all ka Brüsselis toimunud Balti riikide ja Põhjamaade põllumeeste esindusorganisatsioonide kohtumisel, millel selgus, et Eestiga sarnased mured on üleval ka meie naaberriikides. Kohtumisel lepiti kokku, et organisatsioonid koordineerivad omavahel edasisi tegevusi.