Pühapäev toob kuni 27 soojakraadi

Pühapäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt idakaaretuul 2-8, põhjarannikul puhanguti 12 m/s. Õhtul pöördub tuul lõunakaarde. Sooja on 21-27 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt idakaaretuul 2-7 m/s. Lainekõrgus on 0,2-0,6 meetrit. Võib sadada hoovihma ja nähtavus on hea. Sooja on 21-23 kraadi.