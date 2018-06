Uuel nädalal pöörab ilm sajule

Ilmateenistuse teatel suundub madalrõhkkond teisipäeval Botnia lahe äärde ja selle servas on Eestis vihmahoogudega ja jahe ilm. Teisipäeval on pilves selgimistega ilm, vihmahood levivad läänest itta, kohati on äikest. Õhtuks selgineb taevas kõikjal. Sooja on 17-22 kraadi.

Kolmapäeval eemaldub madalrõhulohk koos vihmahoogudega ja üle Eesti liigub kõrgrõhuhari. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 14-17 m/s. Sooja on 16-22 kraadi.

Neljapäeval kõrgrõhuhari eemaldub ja läänevoolus suundub uus madalrõhulohk ühes vihmahoogudega üle Läänemere ümbruse. Öösel on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ja valitseb äikeseoht. Sooja on 11-16 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikeseoht. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 15..20°C.