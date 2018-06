Saunamees Jaak Pächter on vanematekodust teinud seitsme saunaga Saunamaa.

Mis vahe on Soome ja Eesti saunal?« Nii küsib Võrumaal Nogu külas seitset sauna pidav Jaak Pächter (66) kavala muigega. Lisaks neile kahele on tema talus veel viis eriilmelist sauna ning saunamees unistab, et kord kuulub tema kollektsiooni koguni 20 sauna.