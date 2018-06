Kommentaar: Vähem virisemist ja elame üle

Eelmisel nädalal Otepää kandis ning rattasõidumarsruudil Otepää–Kanepi–Otepää toimunud Ironmani ajal oli kahjuks ka neid, kes suurvõistlust maa põhja kirusid. «Oleks siis varem teada antud, et sel päeval liikuma ei pääse! Muudkui sporditavad siin,» oli ühe pahase kommentaar.

Tegelikult oli ju eelinfo kenasti olemas. Postkastidesse saadeti infomaterjalid, suured sildidki olid välja pandud, et sel päeval, sel ja sel kellaajal on tee suletud. Lisaks veel korraldaja telefoninumber. Et kui hädasti vaja hädapärane sõit koduukse eest ja tagasi ära teha, saab vajadusel tehtud – leitakse võimalus.

«Ligi pool tundi pidin autos istuma ja ootama, et saada üle tee,» torises veel üks autojuht. Selmet endast välja minna, võinuks ju parema meelega kaasa elada. Triatlonifestivalile, millest võttis osa ligi 1300 osalejat. Ja rõõmu tunda, et kodukandis midagi sünnib.

«See käib sinu koduõues. Tule välja ja vaata, mis tegelikult toimub. Ela kaasa ja saa mõnus kogemus – täiesti tasuta,» ütles võistluste peakorraldaja Ain-Alar Juhanson võistluste eel kohalikele inimestele, kelle kodukandis mitu päeva festival käis.

Ain-Alar Juhanson, võistluste peakorraldaja

«Võiks uhkustada selle üle, et on luksus elada sellises kohas, kus nii palju asju tahetakse teha.»

Ja neid oli, kes kaasa elasid, ning mitte vähe. Elati kaasa tänaval, kui võistlejad mööda vuhisesid. Peale plaksutamise ja heia-heia-hüüdmise võeti appi ka ruupor, et ergutus veelgi võimsam oleks. Elati kaasa ka oma koduaias toimetades, kui sportlased mööda läksid.

«See melu tasub vaatamist. Me ju teeme seda ka teie, kohalike elanike, jaoks. Et teil lõbus, mõnus ja vahva oleks. Et midagi toimuks,» kommenteeris Juhanson. Ja tal on tuline õigus.

Õigus on ka neil, kes elavad Otepääl Pühajärve-äärses aedlinnas, ja vestlust muigelsui arendasid. Nimelt kolm nädalavahetust järjest on võimalik festivalidest kõige ehedamal kujul osa saada. Oli Ironmani pikk nädalavahetus – elame üle. Sel nädalal tuleb Pühajärve jaanituli – elame üle. Järgmisel nädalal tuleb samas kohas Retrobest – elame üle.

«Ma täiesti mõistan. Siin ongi küsimus, et kas mingi hetk saab seda kõike liiga palju ning tahaks vaikust ja rahu,» kommenteeris Otepää Ironmani peakorraldaja. Ja pani mõtlemapaneva punkti: «Võiks uhkustada selle üle, et on luksus elada sellises kohas, kus nii palju asju tahetakse teha.»