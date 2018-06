Külad ootavad juubeliaasta jaanipäevale

Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk kutsub jaanikut just kodukülas või ka kunagises kodukülas tähistama. „Väga tähtis on tunnetada oma juuri, et ei kaoks side kogukonnaga. Mis võiks olla parem põhjus kui Eesti väärikal juubeliaastal sõita jaanipäevaks kunagisse kodukülla, saada osa külaseltsi tegemistest, kohtuda inimestega ja koguda muljeid. Ka lastele saab sellest kindlasti põnev päev, mida aastaid hiljemgi meenutada,“ leidis ta.