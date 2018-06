Pidutsemine Pühajärve jaanitulel lõppes kitsetalle surmaga

Saime kõne täna veidi ennelõunat, et Pühajärve jaanitule laagriplatsi kõrval on pisike kitsetall külili ja karjub kõrvulukustavalt ja pidevalt eilsest saadik. Jalgu alla ei võta. Selge oli see, et ema selle tallekese juurde enam tulla ei julge, sest inimesed on vallutanud kõik ümbritsevad rajad ja aega oodata enam pole.