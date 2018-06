Valga valla välisprojektide juhtivspetsialistina asus tööle Lea Vutt

Lea Vuti arvates on tema senine hariduskäik ja eelnev töökogemus andnud talle väga head teadmised ning praktilise kogemuse inimestega suhtlemisel, meeskonnatöös ja ametlikus asjaajamises. Ta armastab väga uusi asju õppida ja on ennast töö kõrvalt pidevalt täiendanud.

«Uus ametikoht on mulle väljakutseks, mis annab hea võimaluse kombineerida eelnevad praktilised kogemused teoreetiliste teadmistega, et seeläbi tööalaselt edasi areneda ja uusi oskusi omandada. Minu senised kogemused ja suur õppimiskirg moodustavad just õige sümbioosi, et sellel ametikohal hakkama saada ning püstitatud eesmärke saavutada. Olen tugeva pingetaluvusega ja lõpetan ettevõetud tööd alati tähtaegselt. Töötan pühendunult ja ootan seda ka oma kolleegidelt,» sõnas Vutt.