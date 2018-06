Valga ja Lõuna-Eesti haigla ei saa valitsuselt toetust sünnitusosakonna kahjumi katmiseks

Ministrid toetavad AS Põlva Haiglale 200 000 euro eraldamist 2018. aasta puudujäägi katteks, et tagada Põlva haiglas sünnitusabi kõrge kvaliteet üleminekuperioodi jooksul kuni sünnitusosakonna sulgemiseni vastavalt haigla nõukogu otsusele. 2018. aasta puudujäägi katmine lähtub kohaliku kogukonna ning AS Põlva Haigla nõukogu soovist säilitada käesoleval ja järgmisel aastal kohapeal sünnitusabi teenus. Raha eraldamise arutelu AS Põlva Haiglale toimub 2019. aasta riigieelarve menetlemise käigus käesoleva aasta sügisel.